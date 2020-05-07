Клубы НБА приступают к тренировкам

Новости спорта:Игроки Портленда, Денвера и Кливленда вскоре вернутся к тренировкам.

Несколько команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) намерены с 8 мая возобновить тренировки, прерванные из-за коронавируса. Об этом сообщает USA Today.

По информации источника, открыть свои тренировочные базы планируют Денвер Наггетс, Портленд Трэйл Блейзерс и Кливленд Кавальерс.

Руководство Хьюстон Рокетс также рассчитывало возобновить тренировки в пятницу, но власти Техаса решили продлить запрет на работу спортивных учреждений до 18 мая.

Напомним, что лига приостановила сезон после того, как у игрока Юты диагностировали коронавирус.