В Турции досрочно завершили баскетбольный сезон

Новости спорта:Чемпион страны определен не будет.

Федерация баскетбола Турции принял решение о завершении чемпионата страны текущего сезона в двух высших дивизионах.

При этом в чемпионатах не будет определено чемпионов. Также ни одна из команд не перейдет в низшие дивизионы.

Напомним, во втором дивизионе чемпионата Турции в составе «Меркезефенди» выступает украинский защитник Александр Мишула. На момент остановки соревнований из-за пандемии коронавируса его команда шла третьей: 17 побед и 7 поражений.

Отметим, что чемпионат Турции по волейболу также был завершен.