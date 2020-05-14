ФИБА определила даты проведения олимпийского квалификационного турнира

Новости спорта:ФИБА подтвердила, что перенесённые мужские квалификационные турниры на Олимпийские игры в Токио пройдут в 2021 году.

Турниры пройдут с 29 июня по 4 июля 2021 года. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации баскетбола.

Четыре олимпийских отборочных турнира ФИБА будут проводиться в Канаде, Хорватии, Литве и Сербии.

Всего в отборочных соревнованиях примет участие 24 сборные. Жеребьёвка квалификационного турнира состоялась в ноябре 2019 года.

Ранее в финальный турнир Олимпиады пробились сборные Аргентины, Австралии, Испании, Франции, Ирана, Нигерии и США, а также сборная Японии, представляющая страну — хозяйку Игр.