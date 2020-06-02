Черкасские Мавпы вышли из карантина (Фото)

Черкасские Мавпы вышли из карантина и начали тренировочный сбор.
С командой занимаются 16 баскетболистов, большая часть которых — воспитанники клубной школы.
Из состава команды в минувшем сезоне тренируются в коллективе Никита Руслов, Никита Воевода, Иван Ткаченко, Дмитрий Скапинцев, Олег Бондаренко и Игорь Сергеев.
Тренировочный сбор продолжится в течение месяца. В ближайшее время команда будет преимущественно работать на свежем воздухе.
Напомним, сезон в украинской Суперлиге был завершен досрочно, а чемпионом назначили Днепр. Мавпы на момент остановки чемпионата были шестыми в таблице.