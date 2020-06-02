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Черкасские Мавпы вышли из карантина (Фото)

Черкасские Мавпы вышли из карантина (Фото)
11:36 Сегодня Телеграф Черкасские Мавпы Фото: Черкасские Мавпы

Новости спорта:Большая часть игроков — воспитанники клубной школы.

Черкасские Мавпы вышли из карантина и начали тренировочный сбор.

С командой занимаются 16 баскетболистов, большая часть которых — воспитанники клубной школы.

Из состава команды в минувшем сезоне тренируются в коллективе Никита Руслов, Никита Воевода, Иван Ткаченко, Дмитрий Скапинцев, Олег Бондаренко и Игорь Сергеев.

Тренировочный сбор продолжится в течение месяца. В ближайшее время команда будет преимущественно работать на свежем воздухе.

Напомним, сезон в украинской Суперлиге был завершен досрочно, а чемпионом назначили Днепр. Мавпы на момент остановки чемпионата были шестыми в таблице.

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Баскетбол, НБА, Черкасские Мавпы, ФБУ.
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