Коби Брайант посмертно награжден премией Эмми

Легендарный экс-баскетболист Лейкерс Коби Брайант посмертно получил престижную премию Эмми, сообщает официальный сайт Американской телевизионной академии. Брайант награжден за вклад в развитие Лос-Анджелеса.

Награда будет официально присуждена баскетболисту 18 июля на 72-й церемонии Эмми.

"Телевизионная академия с радостью сообщает, что легенда баскетбола и филантроп Коби Брайант получил награду Эмми", — сказано в сообщении организации.

Kobe Bryant is this year's recipient of the Los Angeles Area Emmy Governors Award in honor of his “philanthropy, community building and inspiration that extended beyond the basketball court." pic.twitter.com/odA7ls2MM2

— Los Angeles Lakers (@Lakers) June 11, 2020