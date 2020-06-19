Скачать
Пятница, 19.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Голевой триумф Бензема - в обзоре матча Реал - Валенсия
Голевой триумф Бензема - в обзоре матча Реал - Валенсия
Алавес справился с Реал Сосьедадом (Видео)
Алавес справился с Реал Сосьедадом (Видео)
"Бойцовский остров UFC": полные карды ближайших турниров
"Бойцовский остров UFC": полные карды ближайших турниров
День в истории: Восемь лет назад Кашшаи не засчитал гол Девича в ворота Англии (Видео)
День в истории: Восемь лет назад Кашшаи не засчитал гол Девича в ворота Англии (Видео)

БК Днепр помог продуктами военным на Донбассе (Фото)

БК Днепр помог продуктами военным на Донбассе (Фото)
12:31 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Facebook
Чемпион Суперлиги Днепр отправил помощь защитникам Украины.

Президент баскетбольного клуба Днепр Валерий Кондратьев отрапортовал о помощи военным, которые находятся на Донбассе.

"Продолжаем помогать бойцам на передовой. Проведали наших друзей из 74 ОРБ, роты глубинной разведки. Приехали не с пустыми руками, привезли продукты питания и воду. Вместе победим! Слава Украине!", - написал Кондратьев.

Напомним, БК Днепр решением Федерации баскетбола Украины был назван победителем сезона 2019-2020 в Суперлиге. ФБУ в марте досрочно завершила чемпионат в связи с пандемией коронавируса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, БК Днепр, Донбасс, Валерий Кондратьев.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Наполи начал переговоры о трансфере вингера киевского "Динамо"
02 Ломаченко внезапно опустился в рейтинге лучших боксеров мира
03 Реал разгромил Валенсию и сократил отставание от Барселоны
04 Кроуфорд готовится к легендарному поединку
05 Мораес и Степаненко готовятся сыграть в чемпионском матче против "Александрии"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь