БК Днепр помог продуктами военным на Донбассе (Фото)

Чемпион Суперлиги Днепр отправил помощь защитникам Украины.

Президент баскетбольного клуба Днепр Валерий Кондратьев отрапортовал о помощи военным, которые находятся на Донбассе.

"Продолжаем помогать бойцам на передовой. Проведали наших друзей из 74 ОРБ, роты глубинной разведки. Приехали не с пустыми руками, привезли продукты питания и воду. Вместе победим! Слава Украине!", - написал Кондратьев.

Напомним, БК Днепр решением Федерации баскетбола Украины был назван победителем сезона 2019-2020 в Суперлиге. ФБУ в марте досрочно завершила чемпионат в связи с пандемией коронавируса.