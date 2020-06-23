Новый баскетбольный сезон в Украине стартует в начале октября

Сезон 2020/21 в украинском баскетболе стартует 3-4 октября.

В эти дни пройдет Финал четырех Кубка Украины-2020, который должен был состояться в марте, но был перенесен из-за эпидемии COVID-19.

В Финале четырех национального кубка сыграют действующий обладатель трофея Днепр, Химик, Киев-Баскет и Одесса.

Розыгрыш чемпионата Украины планируют начать через неделю после кубковых матчей, 10-11 октября.

Не исключено, что в стартующем сезоне Суперлиги состав ее участников будет расширен до 10 команд.

В начале марта Федерация баскетбола Украины приняла решение о досрочном завершении сезона в Суперлиге. Чемпионом Украины был признан Днепр, лидер первенства на момент остановки сезона. Второе место занял Киев-Баскет, третье — Прометей.