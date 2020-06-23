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Новый баскетбольный сезон в Украине стартует в начале октября

Новый баскетбольный сезон в Украине стартует в начале октября
21:04 Сегодня Телеграф sportarena Фото: ФБУ
Сезон 2020/21 в украинском баскетболе стартует 3-4 октября.

В эти дни пройдет Финал четырех Кубка Украины-2020, который должен был состояться в марте, но был перенесен из-за эпидемии COVID-19.

В Финале четырех национального кубка сыграют действующий обладатель трофея Днепр, Химик, Киев-Баскет и Одесса.

Розыгрыш чемпионата Украины планируют начать через неделю после кубковых матчей, 10-11 октября.

Не исключено, что в стартующем сезоне Суперлиги состав ее участников будет расширен до 10 команд

В начале марта Федерация баскетбола Украины приняла решение о досрочном завершении сезона в Суперлиге. Чемпионом Украины был признан Днепр, лидер первенства на момент остановки сезона. Второе место занял Киев-Баскет, третье — Прометей.

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Баскетбол, Суперлига.

Автор:

Телеграф
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