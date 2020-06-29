Назван рекордсмен НБА по количеству одноклубников

Данкер завершил карьеру, поставив рекорд.

Бывший защитник Мемфис, Аталанты и других клубов Винс Картер принял решение завершить карьеру по окончанию сезона с удивительным рекордом.

Дело в том, что Винс выступал в восьми разных командах и является рекордсменом НБА по количеству одноклубников за карьеру (261).

Больше всех матчей Картер провел на одном паркете с Элвином Уильямсом (347), с котором они вместе выступали за Торонто с 1998 по 2004 год.

Стоит отметить, что в топ-5 по показателю количества одноклубников входят: Джувэн Ховард (236), Тайсон Чендлер (230), Тревор Ариза (227) и Кевин Уиллис (226).