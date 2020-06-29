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Назван рекордсмен НБА по количеству одноклубников

Назван рекордсмен НБА по количеству одноклубников
Обновлено 15:27 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер
Данкер завершил карьеру, поставив рекорд.

Бывший защитник Мемфис, Аталанты и других клубов Винс Картер принял решение завершить карьеру по окончанию сезона с удивительным рекордом.

Дело в том, что Винс выступал в восьми разных командах и является рекордсменом НБА по количеству одноклубников за карьеру (261).

Больше всех матчей Картер провел на одном паркете с Элвином Уильямсом (347), с котором они вместе выступали за Торонто с 1998 по 2004 год.

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Стоит отметить, что в топ-5 по показателю количества одноклубников входят: Джувэн Ховард (236), Тайсон Чендлер (230), Тревор Ариза (227) и Кевин Уиллис (226).

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Все по теме:

Баскетбол, НБА, Винс Картер.

Автор:

Телеграф
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