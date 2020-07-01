МБК Николаев возглавил американский тренер

Американец Крис Томас стал главным тренером МБК Николаев.

Американский специалист Крис Томас станет новым главным тренером МБК «Николаев».

39-летний специалист имеет достаточно богатый европейский опыт. Он работал ассистентом главного тренера сборной Словении, также тренировал словенский «Златорог». Последним клубом Томаса был японский клуб «Бамбитиоус Нара», выступавший во втором дивизионе местной лиги.

В США Томас преимущественно работал на студенческом уровне.

Томас сменит на тренерском мостике «Николаева» Виталия Черния, который после нескольких лет работы сменил «Николаев» на «Прометей».