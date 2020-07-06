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Коронавирус вынудил лидера НБА закрыть тренировочный комплекс

Коронавирус вынудил лидера НБА закрыть тренировочный комплекс
Обновлено 10:24 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер
Бакс не будут открывать объект до отправления команды в Орландо.

Руководство Милуоки Бакс приняло решение закрыть тренировочную базу после получения результатов тестирования команды на коронавирус. Об этом сообщил инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски в своем Twitter.

Количество положительных тестов пока не сообщается.

По информации источника, Бакс не будут открывать объект до того, как команда отправится в Орландо для возобновления сезона НБА. Это должно произойти в четверг, 9 июля.

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Напомним, что Милуоки является лидером Восточной конференции НБА. В текущем сезоне команда одержала 53 победы, проиграв при этом 12 раз.

Сезон в НБА был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. Розыгрыш чемпионата будет возобновлен 30 июля в Орландо с участием 22 команд.

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Все по теме:

Баскетбол, НБА, Мілуокі Бакс.

Автор:

Телеграф
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