Звезда NBA заразился коронавирусом перед стартом сезона

Пэт Конноттон заразился коровирусом не не сможет помощь своей команде.

Очередной игрок NBA заразился коронавирусом. На этот раз не повезло защитнику "Милуоки" Пэтту Конноттону, который сдал положительный тест, на коронавирус. Об этом сообщил журналист американского издания The Milwaukee Journal Sentinel Мэтт Веласкес. Баскетболист уже успел рассказать о своем состоянии:

"Чувствую себя хорошо, был шокирован, когда узнал о результатах теста, продолжаем работать дальше - все будет хорошо - заявил американец.

Стоит отметить, что Конноттон играл ключевую роль на скамейке «Милуоки» в сезоне 2019/2020, появившись на площадке в 61 матче и набирая в среднем 5,1 очка и 4,2 подбора за 18,3 минуты. Также Конноттон был одним из участников конкурса данков на последнем уикенде Всех звезд НБА.

Напомним, ранее коронавирусом заболел основной разыгрывающий "оленей" Эрик Бледсо.

Стоит сказать, что ранее заболел коронавирусом и украинский представитель NBA Алексей Лень, который уже успел излечиться от болезни и рассказал о своих чувствах на карантине.