Украинец Лень нашел новую команду в НБА

Украинский баскетболист Алексей Лэнь, выступающий на позиции центрового, нашел себе новую команду в НБА. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

По информации источника, Алексей Лэнь на правах свободного агента заключил сделку с Торонто Рэпторс.

Free agent center Alex Len has agreed to a deal with the Toronto Raptors, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 23, 2020