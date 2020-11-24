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Украинец Лень нашел новую команду в НБА

Украинец Лень нашел новую команду в НБА
12:27 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм alexlen_25

Украинский баскетболист Алексей Лэнь, выступающий на позиции центрового, нашел себе новую команду в НБА. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

По информации источника, Алексей Лэнь на правах свободного агента заключил сделку с Торонто Рэпторс.

Лень выступает в НБА с 2013 года и успел за это время сыграть за Финикс Санз, Атланту Хоукс и Сакраменто Кингз. В прошлом сезоне украинец отыграл в 55-и играх, в среднем набирая по 8 очков и делая 5,8 подборов за игру.

Отметим, Торонто по окончании прошлого сезона покинули сразу два центровых - Серж Ибака и Марк Газоль. Теперь за место в основе Лень будет бороться с Крисом Буше и Ароном Бэйнсом. Новый сезон НБА стартует в декабре.

Ранее "Телеграф" сообщал о жесткой драке с участием американских баскетболистов в Одессе

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Все по теме:

Баскетбол, НБА, БК Торонто, Алексей Лэнь.

Автор:

Телеграф
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