Украинец Лень нашел новую команду в НБА

Украинский баскетболист Алексей Лэнь, выступающий на позиции центрового, нашел себе новую команду в НБА. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

По информации источника, Алексей Лэнь на правах свободного агента заключил сделку с Торонто Рэпторс.

Free agent center Alex Len has agreed to a deal with the Toronto Raptors, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 23, 2020

Лень выступает в НБА с 2013 года и успел за это время сыграть за Финикс Санз, Атланту Хоукс и Сакраменто Кингз. В прошлом сезоне украинец отыграл в 55-и играх, в среднем набирая по 8 очков и делая 5,8 подборов за игру.

Отметим, Торонто по окончании прошлого сезона покинули сразу два центровых - Серж Ибака и Марк Газоль. Теперь за место в основе Лень будет бороться с Крисом Буше и Ароном Бэйнсом. Новый сезон НБА стартует в декабре.

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