Фильм о бое Усик - Бриедис (Видео)

Всемирная боксерская суперсерии выпустила небольшой документальный фильм о состоявшемся 27 января в Риге первом полуфинальном поединке в тяжелом весе, в котором чемпион мира по версии WBO Александр Усик, победив по очкам обладателя титула WBC в дивизионе Майриса Бриедиса, добавил в свою коллекцию второй пояс и вышел в финал турнира.

Фильм рассказывает, как боксеры проводили заключительный день перед поединком, а также – о самом бое.