Фильм о бое Усик - Бриедис (Видео)
Новости спорта: Вышел документальный фильм о самом ярком бое января Усик - Бриедис.
Всемирная боксерская суперсерии выпустила небольшой документальный фильм о состоявшемся 27 января в Риге первом полуфинальном поединке в тяжелом весе, в котором чемпион мира по версии WBO Александр Усик, победив по очкам обладателя титула WBC в дивизионе Майриса Бриедиса, добавил в свою коллекцию второй пояс и вышел в финал турнира.
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Фильм рассказывает, как боксеры проводили заключительный день перед поединком, а также – о самом бое.