Гассиев - Дортикос: полное видео боя

Российский тяжеловес Мурат Гассиев (26-0, 19 КО) объединил чемпионские титулы IBF и WBA в первом тяжелом весе, нокаутировав в 12-м раунде кубинца Юниера Дортикоса (22-1, 21 КО).

Полное видео боя

Дортикос неплохо начал бой, но в пятом раунде инициативу перехватил Гассиев, который серьезно потряс кубинца. Дортикос неплохо вернулся в бой, но в 11-м раунде Гассиев снова его потряс, а в 12-м сначала отправил в нокдаун сильнейшим левым хуком в подбородок, а затем еще дважды отправил его на помост ринга, после чего бой был остановлен на последней минуте последнего раунда.

После победы в ринг поднялся второй финалист WBSS - украинец Александр Усик.

The finalists have their first face-off ahead of the big fight on 11th May! #GassievDorticos #AliTrophy pic.twitter.com/ysiN0lXc54

— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) 3 февраля 2018 г.