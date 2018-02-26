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Гроувз перенес операцию и просит отложить финал WBSS

Джордж Гроувз
17:05 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер WBSS

Новости спорта: 17 февраля в Манчестере состоялся полуфинальный бой Всемирной боксёрской суперсерии во втором среднем весе между Джорджем Гроувзом и Крисом Юбэнком-младшим.

Победу в нём одержал Гроувз, но в ходе 12-го раунда он получил травму плеча. После боя начались разговоры о том, что повреждение не позволит выйти Гроувзу на финальное противостояние, намеченное на 2 июня.

Сам боксёр заявил, что будет просить организаторов турнира отложить финальный бой на месяц. При этом он отметил, что уже перенёс хирургическое вмешательство на травмированном плече и для полноценной реабилитации и подготовки к бою ему и требуется месяц.

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Новости спорта, WBSS, Бокс, Джордж Гроувз, Новости бокса.
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