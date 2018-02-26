Гроувз перенес операцию и просит отложить финал WBSS

Победу в нём одержал Гроувз, но в ходе 12-го раунда он получил травму плеча. После боя начались разговоры о том, что повреждение не позволит выйти Гроувзу на финальное противостояние, намеченное на 2 июня.

Сам боксёр заявил, что будет просить организаторов турнира отложить финальный бой на месяц. При этом он отметил, что уже перенёс хирургическое вмешательство на травмированном плече и для полноценной реабилитации и подготовки к бою ему и требуется месяц.