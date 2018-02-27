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Арум: Бой Ломаченко – Линарес должен состоятся

Боб Арум
17:18 Сегодня Телеграф
ua.tribuna.com

Новости спорта: Боб Арум считает, что бой Ломаченко - Линарес должен состоятся.

Промоутер чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко (10-1, 8 КО) Боб Арум рассказал о возможном бое  с Хорхе Линаресом. 

"Если долго мучиться, что-нибудь получится. Когда разумные люди пытаются найти взаимовыгодное решение, у них обязательно все получится. Вот мы и ищем решение.

Поверьте, ведется очень непростая работа по организации поединка. Считаю, бой должен состояться. Ведь этого хотят обе стороны", – сказал Арум.

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Новости спорта, Боб Арум, Бокс, Василий Ломаченко, Новости бокса, Хорхе Линарес.
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