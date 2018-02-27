Арум: Бой Ломаченко – Линарес должен состоятся

Промоутер чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко (10-1, 8 КО) Боб Арум рассказал о возможном бое с Хорхе Линаресом.

"Если долго мучиться, что-нибудь получится. Когда разумные люди пытаются найти взаимовыгодное решение, у них обязательно все получится. Вот мы и ищем решение.

Поверьте, ведется очень непростая работа по организации поединка. Считаю, бой должен состояться. Ведь этого хотят обе стороны", – сказал Арум.