Ломаченко назвал своего следующего соперника
Новости спорта: Василий Ломаченко готовится к поединку против Хорхе Линареса.
Чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе Василий Ломаченко заявил, что, скорее всего, его следующим соперником станет Хорхе Линарес. Об этом украинец рассказал после боя Вальдес - Куигг, который посетил с Бобом Арумом и Эгисом Климасом.
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"Кто будет вашем следующим соперником? Линарес?", - спросил журналист Behind The Gloves у Ломаченко.
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"Да, я думаю, это будет Линарес", - ответил украинец.
Ломаченко также опроверг информацию о его бое с Люком Кэмпбэллом, сказав, что он впервые об этом слышит.