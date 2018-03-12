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Ломаченко назвал своего следующего соперника

Василий Ломаченко
06:28 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Скриншот

Новости спорта: Василий Ломаченко готовится к поединку против Хорхе Линареса.

Чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе Василий Ломаченко заявил, что, скорее всего, его следующим соперником станет Хорхе Линарес. Об этом украинец рассказал после боя Вальдес - Куигг, который посетил с Бобом Арумом и Эгисом Климасом.

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"Кто будет вашем следующим соперником? Линарес?", - спросил журналист Behind The Gloves у Ломаченко.

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"Да, я думаю, это будет Линарес", - ответил украинец.

Ломаченко также опроверг информацию о его бое с Люком Кэмпбэллом, сказав, что он впервые об этом слышит.

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