Ломаченко назвал своего следующего соперника

Чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе Василий Ломаченко заявил, что, скорее всего, его следующим соперником станет Хорхе Линарес. Об этом украинец рассказал после боя Вальдес - Куигг, который посетил с Бобом Арумом и Эгисом Климасом.

"Кто будет вашем следующим соперником? Линарес?", - спросил журналист Behind The Gloves у Ломаченко.

"Да, я думаю, это будет Линарес", - ответил украинец.

Ломаченко также опроверг информацию о его бое с Люком Кэмпбэллом, сказав, что он впервые об этом слышит.