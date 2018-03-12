Уайлдер выдвинул финансовые условия для боя с Джошуа

Чемпион WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер назвал финансовые условия, при которых он готов провести как поединок, так сразу же и матч-реванш с чемпионом WBA и IBF в супертяжёлом весе Энтони Джошуа.

Для Уайлдера приемлемой будет ситуация, когда в первом поединке помимо гонорара, который может быть меньше запрашиваемого, он получит не менее 40% от всех остальных выплат, причитающихся боксёрам.

При этом вторым условием Деонтей назвал 60% от выплат в матче-реванше с Энтони Джошуа, сообщает Boxingscene.