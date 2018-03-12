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Гвоздик - Амар: где и когда смотреть бой

Амар - Гвоздик
14:50 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Александр Гвоздик проведет бой с Мехди Амаром за временный титул WBC.

Украинский боксер полутяжелого веса Александр Гвоздик (14-0, 12 КО) проведет поединок против Мехди Амара (34-5-2) из Франции.

Встреча пройдет 17 марта в Нью-Йорке на арене Мэдисон Сквер Гарден.

На кону этого поединка будет стоять титул временного чемпиона мира по версии WBC. Полноценным поясом чемпиона по этой версии владеет Адонис Стивенсон.

В Украине в прямой трансляции бой Гвоздик - Амар покажет телеканал Интер. Начало прямой трансляции: 18 марта (воскресенье) 05:15 по киевскому времени.

Также этот бой будет транслироваться на американском канале ESPN.

Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется 18 марта в 05:00 по киевскому времени.

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Новости спорта, Бокс, Гвоздик-Амар, Мехди Амар, Новости бокса.
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