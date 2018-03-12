"Он не сможет боксировать со мной": Линарес - о бое с Ломаченко

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Хорхе Линарес заявил, что он будет отличаться от всех других соперников украинского чемпиона Василия Ломаченко. Венесуэлец заверил, что хочет драться с обладателем титула WBO в полулегком весе любой ценой и этот бой станет развлечением.

"Василий Ломаченко быстрый, он отличный боксер. Но все изменится, когда он выйдет ко мне в ринг. Бой со мной не будет похож на всех его других соперников. Он не сможет боксировать со мной так же. Я хочу боя с Ломаченко любой ценой. Наши стили бокса похожи. Наш бой будет большим развлечением", – цитирует Линареса BoxingScene.