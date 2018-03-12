Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Гвоздик - Амар: где и когда смотреть бой Гвоздик - Амар: где и когда смотреть бой
Новости: "Шахтер" отправился в Рим: список игроков "Шахтер" отправился в Рим: список игроков
Новости: Украинские синхронистки завоевали семь медалей на этапе Мировой серии в Париже Украинские синхронистки завоевали семь медалей на этапе Мировой серии
Новости: Паралимпиада-2018: медальный зачет 12 марта Паралимпиада-2018: медальный зачет 12 марта
X

"Он не сможет боксировать со мной": Линарес - о бое с Ломаченко

Хорхе Линарес
18:58 Сегодня Телеграф
boxingnews.com.ua

Новости спорта: Хорхе Линарес хочет провести бой с Василием Ломаченко любой ценой.

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Хорхе Линарес заявил, что он будет отличаться от всех других соперников украинского чемпиона Василия Ломаченко. Венесуэлец заверил, что хочет драться с обладателем титула WBO в полулегком весе любой ценой и этот бой станет развлечением.

"Василий Ломаченко быстрый, он отличный боксер. Но все изменится, когда он выйдет ко мне в ринг. Бой со мной не будет похож на всех его других соперников. Он не сможет боксировать со мной так же. Я хочу боя с Ломаченко любой ценой. Наши стили бокса похожи. Наш бой будет большим развлечением", – цитирует Линареса BoxingScene.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Бокс, Василий Ломаченко, Ломаченко - Линарес, Новости бокса, Хорхе Линарес.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)

Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)
Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола

Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола
Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)

Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)
Украинская теннисистка удивила поклонников откровенным нарядом

Украинская теннисистка удивила поклонников откровенным нарядом
Жена экс-президента ФФУ отметила день рождения на Сейшелах, уснув на дереве

Жена экс-президента ФФУ отметила день рождения на Сейшелах, уснув на дереве
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Роскошный дом Майка Тайсона станет церковью Ломаченко назвал своего следующего соперника (Видео) Майки Гарсия рассказал о дальнейших планах

Последние новости

Новое ведомство Госбюро расследований объявило 219 вакансий В Индии обнаружена древняя скульптура танцующего Шивы Украинцы смогут проверить свой рабочий стаж через интернет
Сегодня читают в спорте
01 Украинские синхронистки завоевали семь медалей на этапе Мировой серии
02 Хацкевич объяснил отсутствие Гармаша и Хачериди в заявке на матч против "Вереса"
03 Паралимпиада-2018: медальный зачет 12 марта
04 "Я бы Гармаша убил в раздевалке": Леоненко о красной карточке в матче с "Лацио"
05 Тренер Свитолиной против ее выступлений за сборную Украины
Новости сегодня
20:06 "Черная Пантера" может возглавить список самых кассовых фильмов 2018 года
19:51 Взрыв в центре Донецка: появились подробности
19:44 Группа Cigarettes After Sex впервые выступит в Киеве
19:42 Савченко не получала повестку на допрос в СБУ
19:36 Для десятиклассников готовят экспериментальный курс
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Резонансное ДТП в Харькове: показания Зайцевой Резонансное ДТП в Харькове: показания Зайцевой
Новости: В ОБСЕ сделали заявление о ситуации на Закарпатье В ОБСЕ сделали заявление о ситуации на Закарпатье
Новости: Главные темы разговора Порошенко и Могерини Главные темы разговора Порошенко и Могерини
Новости: Умер известный французский модельер Живанши Умер известный французский модельер Живанши
Добавить комментарий
0