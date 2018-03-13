Кэмпбелл не против боя с Ломаченко

Британский боксёр призёр Олимпиады в Лондоне Люк Кэмпбелл, который выступает в лёгком весе, объявил о возможности сразиться с чемпионом мира по версии WBO во втором полулёгком весе Василием Ломаченко.

"Есть определённые переговоры между моей командой и представителями Ломаченко о моём потенциальном поединке с Василием. Я обеими руками „за“, поскольку в боксе нахожусь именно для того, чтобы сражаться с лучшими спортсменами вроде Ломаченко", — сказал Кэмпбелл в интервью телеканалу Sky Sports.