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Кэмпбелл не против боя с Ломаченко

Люк Кэмпбелл
08:45 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Люк Кэмпбелл прокомментировал возможность проведения боя с Василием Ломаченко.

Британский боксёр призёр Олимпиады в Лондоне Люк Кэмпбелл, который выступает в лёгком весе, объявил о возможности сразиться с чемпионом мира по версии WBO во втором полулёгком весе Василием Ломаченко.

"Есть определённые переговоры между моей командой и представителями Ломаченко о моём потенциальном поединке с Василием. Я обеими руками „за“, поскольку в боксе нахожусь именно для того, чтобы сражаться с лучшими спортсменами вроде Ломаченко", — сказал Кэмпбелл в интервью телеканалу Sky Sports.

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Новости спорта, Бокс, Василий Ломаченко, Люк Кэмпбелл, Новости бокса.
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