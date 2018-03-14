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Ломаченко: "Не важно, кто будет соперником - результат будет тот же"

Василий Ломаченко
17:24 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Украинский боксер Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) уверен в победе над Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО).

Вчера ESPN подтвердил, что долгожданный бой между Василием Ломаченко и Хорхе Линаресом все же состоится 12 мая в Нью-Йорке на арене Мэдисон Сквер Гарден, вмещающей более 20 тысяч человек.

Еще до того, как бой был согласован, Василий Ломаченко прибыл в США и начал подготовку к поединку. Теперь же на своей странице в Инстаграме чемпион WBO во втором полулегком весе выложил видео со своей тренировки и заявил, что уверен в победе:

 

Doesn’t matter who’s next. Will be the same result. #NOMAS

Публикация от LOMAchenko Vasiliy (@lomachenkovasiliy)

«Не важно, кто будет следующим соперником. Результат будет таким же», — написал Ломаченко.

Для Василия Ломаченко бой с Хорхе Линаресом, не проигрывающим на профи-ринге с 2012 года, станет дебютным в легком весе. Украинец может в рекордные сроки покорить три весовых категории.

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Новости спорта, Бокс, Василий Ломаченко, Новости бокса, Хорхе Линарес.
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