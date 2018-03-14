Ломаченко: "Не важно, кто будет соперником - результат будет тот же"

Вчера ESPN подтвердил, что долгожданный бой между Василием Ломаченко и Хорхе Линаресом все же состоится 12 мая в Нью-Йорке на арене Мэдисон Сквер Гарден, вмещающей более 20 тысяч человек.

Еще до того, как бой был согласован, Василий Ломаченко прибыл в США и начал подготовку к поединку. Теперь же на своей странице в Инстаграме чемпион WBO во втором полулегком весе выложил видео со своей тренировки и заявил, что уверен в победе:

«Не важно, кто будет следующим соперником. Результат будет таким же», — написал Ломаченко.

Для Василия Ломаченко бой с Хорхе Линаресом, не проигрывающим на профи-ринге с 2012 года, станет дебютным в легком весе. Украинец может в рекордные сроки покорить три весовых категории.