Соперник Усика Гассиев отправился в США

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев отправился в США, где начнет подготовительные сборы к финальному поединку Всемирной боксерской суперсерии против Александра Усика. Об этом рассказал менеджер боксера.

"Мурат в среду вылетел в США на подготовку к бою. Что касается ближайшего боя Шафикова, то он планируется на май. Но о деталях пока рано говорить", – приводит слова Алексея Васильева Р-Спорт.

Напомним, что Александр Усик, в свою очередь, начал тренировочный лагерь в Испании.

Бой Усик – Гассиев состоится 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия).