Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Григорий Вовчинский выиграл "серебро" в лыжных гонках на Паралимпиаде-2018 Григорий Вовчинский выиграл "серебро" в лыжных гонках на Паралимпиаде-2018
Новости: Биатлон. Франция выиграла женскую эстафету в Хольменколлене Биатлон. Франция выиграла женскую эстафету в Хольменколлене
Новости: Бокс. Гвоздик и Амар показали равный вес (Видео) Бокс. Гвоздик и Амар показали равный вес (Видео)
Новости: Паралимпиада-2018: медальный зачет 17 марта Паралимпиада-2018: медальный зачет 17 марта
X

Линарес назвал свои сильные стороны в предстоящем бою с Ломаченко

Хорхе Линарес
13:37 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Инстаграм Линареса

Новости спорта: Хорхе Линарес

Чемпион WBA в лёгком весе Хорхе Линарес рассказал о сильных и слабых своих сторонах в предстоящем поединке с Василием Ломаченко, который пройдёт 12 мая в Нью-Йорке.

"Ломаченко — быстрый боксёр, но у него нет такого мощного удара, как у меня. Он уступает мне в физических данных. Мои руки длиннее, в этом у меня будет преимущество. Мне нужно с умом подойти к этому бою, поскольку мне не подходит бой на средней дистанции, в этом параметре я уступлю ему. Ломаченко умеет приспосабливаться к оппоненту, он меняет тактику по ходу боя, поэтому поединок будет трудным. Но я счастлив, потому что это — тот бой, о котором я мечтал", — приводит слова Линареса BoxiongScene.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Бокс, Василий Ломаченко, Ломаченко - Линарес, Новости бокса, Хорхе Линарес.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)

"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)
"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)

"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)
Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)

Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)
Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола

Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола
Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)

Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Паркер: Уайлдер показал чемпионское сердце Майки Гарсия: Я расту в размерах, скоро перейду в полусредний вес Где и когда смотреть бой Гвоздик - Амар

Последние новости

Прогноз погоды на 18 марта в Украине: морозы, снегопады и гололед Из Украины выгнали российскую журналистку Президент Украины призвал бойкотировать мундиаль в России
Сегодня читают в спорте
01 Паралимпиада-2018: медальный зачет 17 марта
02 "Да что он о себе возомнил?": Шовковский жестко раскритиковал Хачериди
03 Гвоздик обратился к украинским болельщикам (Видео)
04 Букмекеры определили главного фаворита Лиги чемпионов
05 Сборную Англии могут не допустить к отбору ЧМ-2022
Новости сегодня
15:19 Ученые рассказали, в чем главная польза шоколада
15:16 Бокс. Украинец Сиренко нокаутировал венгерского бойца (Видео)
14:57 Забавное настроение: смешные люди, на которых больно смотреть
14:56 Гвоздик: Конечно, меня мотивирует заниматься рядом с Ломаченко
14:56 Праута: Боевики снимают фейковые видео о ВСУ на Донбассе
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: РФ объявила персонами нон-грата 23 британских дипломатов РФ объявила персонами нон-грата 23 британских дипломатов
Новости: В Украине создадут Градостроительный кадастр В Украине создадут Градостроительный кадастр
Новости: В МИД отреагировали на претензии посольства РФ относительно выборов В МИД отреагировали на претензии РФ
Новости: Медики рассказали, почему нельзя есть фрукты на ужин Медики рассказали, почему нельзя есть фрукты на ужин
Добавить комментарий
0