Линарес назвал свои сильные стороны в предстоящем бою с Ломаченко

Чемпион WBA в лёгком весе Хорхе Линарес рассказал о сильных и слабых своих сторонах в предстоящем поединке с Василием Ломаченко, который пройдёт 12 мая в Нью-Йорке.

"Ломаченко — быстрый боксёр, но у него нет такого мощного удара, как у меня. Он уступает мне в физических данных. Мои руки длиннее, в этом у меня будет преимущество. Мне нужно с умом подойти к этому бою, поскольку мне не подходит бой на средней дистанции, в этом параметре я уступлю ему. Ломаченко умеет приспосабливаться к оппоненту, он меняет тактику по ходу боя, поэтому поединок будет трудным. Но я счастлив, потому что это — тот бой, о котором я мечтал", — приводит слова Линареса BoxiongScene.