Умер боксер, пребывавший 10 месяцев в коме

Спортсмен впал в кому из-за кровоизлияния в мозг, которое произошло после технического нокаута в бою за региональный канадский титул от Гэри Копаса.

«С разбитым на миллион кусочков сердцем сообщаю, что сегодня мой Дэвид Уиттом присоединился к ангелам и к моей матери. Спи спокойно, мой чемпион», — приводит слова подруга Уиттома BoxingScene.

Уиттом выступал в полутяжёлом, первом тяжёлом и супертяжёлом весах. За годы карьеры он провёл бои с такими боксёрами, как Элейдер Альварес, Адонис Стивенсон и Хьюи Фьюри.