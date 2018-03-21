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Линарес: Ломаченко будет свергнут королем

Хорхе Линарес
21:54 Сегодня Телеграф
sport.ua
Фото: Инстаграм Линареса

Новости спорта: Венесуэльский боксер Хорхе Линарес уверен, что победит украинского бойца.

Чемпион мира по версии WBA в легком весе венесуэлец Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) пообещал побить украинского боксера Василия Ломаченко (10-1, 8 КО).

"Это бой, которого хотят фанаты бокса. Это будет суперпоединок между двумя лучшими чемпионами. Я докажу, что я не просто лучший боксер-легковес в мире, но и один из лучших боксеров вообще. У меня есть скорость, умение и мощь, чтобы выиграть эту битву. 12-го мая Василий Ломаченко будет свергнут королем", — заявил Линарес.

Бой Ломаченко — Линарес состоится 12-го мая в Нью-Йорке.

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Новости спорта, Бокс, Василий Ломаченко, Новости бокса, Хорхе Линарес.
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