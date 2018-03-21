Линарес: Ломаченко будет свергнут королем

Чемпион мира по версии WBA в легком весе венесуэлец Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) пообещал побить украинского боксера Василия Ломаченко (10-1, 8 КО).

"Это бой, которого хотят фанаты бокса. Это будет суперпоединок между двумя лучшими чемпионами. Я докажу, что я не просто лучший боксер-легковес в мире, но и один из лучших боксеров вообще. У меня есть скорость, умение и мощь, чтобы выиграть эту битву. 12-го мая Василий Ломаченко будет свергнут королем", — заявил Линарес.

Бой Ломаченко — Линарес состоится 12-го мая в Нью-Йорке.