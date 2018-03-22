Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украинские паралимпийцы вернулись из Пхенчхана Украинские паралимпийцы вернулись из Пхенчхана
Новости: Сборная Украины отправилась в Испанию Сборная Украины отправилась в Испанию
Новости: Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя
Новости: Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе
X

Ломаченко: С Линаресом должен получиться невероятный бой

Василий Ломаченко
08:37 Сегодня Телеграф
boxingnews.com.ua

Новости спорта: Украинский боксер поделился ожиданиями от предстоящего боя.

Чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) рассказал о предстоящем бое с обладателем пояса WBA Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО).

"С нетерпением жду боя. Должен получиться невероятный поединок. Болельщики со всего мира с ожидают этого.

Спасибо моей Top Rank за то, что они смогли сделать для меня этот бой. Спасибо ESPN. С нетерпением жду 12 мая, ведь мне предстоит дебют на главной сцене Madison Square Garden", – цитирует Ломаченко ESPN.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Бокс, Василий Ломаченко, Ломаченко - Линарес, Новости бокса, Хорхе Линарес.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз

Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз
Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе

Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе
Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)

Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)
"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)

"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)
"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)

"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Арум: Ломаченко - один из величайших боксеров, которых вы когда-либо видели Гвоздик: Бой с Амаром - худший в моей карьере Пакьяо больше не работает с Бобом Арумом

Последние новости

Невозможно не смеяться: беспощадная мода 80-х годов Обратите внимание: 7 признаков того, что вам срочно необходим детокс Настя Каменских презентовала тизер на песню "Дай мне" (Видео)
Сегодня читают в спорте
01 Линарес: Ломаченко будет свергнут королем
02 Алиев дебютировал в качестве главного тренера
03 Усик - Гассиев: Беленький назвал сильные стороны Мурата
04 Вратарь "Зари" может перейти в "Ювентус"
05 Ломаченко: С Линаресом должен получиться невероятный бой
Новости сегодня
09:26 Жителю штата Мичиган удалось заснять НЛО
09:23 Во Львовской области на шахте "Степная" травмировался горняк
09:21 Свитолина на старте турнира в Майами сыграет с победительницей Индиан-Уэллса
09:16 В Госдепе США отреагировали на обвинения РФ по делу Скрипаля
09:14 Завораживающие кадры: город-крепость,в котором остановилось время (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Саммит ЕС: Brexit, экономика и Солсбери Саммит ЕС: Brexit, экономика и Солсбери
Новости: Украина переходит на летнее время: когда переводить часы Украина переходит на летнее время: когда переводить часы
Новости: Цукерберг прокомментировал скандал с Cambridge Analytica Цукерберг прокомментировал скандал с Cambridge Analytica
Новости: Рецепт дня: рассыпчатый плов в мультиварке Рецепт дня: рассыпчатый плов в мультиварке
Добавить комментарий
0