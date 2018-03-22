Ломаченко: С Линаресом должен получиться невероятный бой

Чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) рассказал о предстоящем бое с обладателем пояса WBA Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО).

"С нетерпением жду боя. Должен получиться невероятный поединок. Болельщики со всего мира с ожидают этого.

Спасибо моей Top Rank за то, что они смогли сделать для меня этот бой. Спасибо ESPN. С нетерпением жду 12 мая, ведь мне предстоит дебют на главной сцене Madison Square Garden", – цитирует Ломаченко ESPN.