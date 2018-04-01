Тайсон Фьюри прокомментировал бой Джошуа - Паркер

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри раскритиковал Энтони Джошуа за бой против Джозефа Паркера.

"Они были похожи на два деревянных колышка. Джошуа - не суперзвезда. Я лучший супертяжеловес. Я мог бы победить Энтони уже в первом же своем бою после возвращения. Он не настолько хорош. Этот бой был кучей де**ма. Я бы избил его.

Джошуа, пожалуйста, не принимай бой с Уайлдером, потому что он разорвет тебя на мелкие куски. Лучше получи 50 миллионов за бой со мной", - обратился к соотечественнику Фьюри.