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Тайсон Фьюри прокомментировал бой Джошуа - Паркер

Тайсон Фьюри
08:23 Сегодня Телеграф
boxingnews.com.ua

Новости спорта: Тайсон Фьюри не советует Джошуа связываться с Уайлдером.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри раскритиковал Энтони Джошуа за бой против Джозефа Паркера.

"Они были похожи на два деревянных колышка. Джошуа - не суперзвезда. Я лучший супертяжеловес. Я мог бы победить Энтони уже в первом же своем бою после возвращения. Он не настолько хорош. Этот бой был кучей де**ма. Я бы избил его.

Джошуа, пожалуйста, не принимай бой с Уайлдером, потому что он разорвет тебя на мелкие куски. Лучше получи 50 миллионов за бой со мной", - обратился к соотечественнику Фьюри.

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Новости спорта, Бокс, Джозеф Паркер, Джошуа, Новости бокса, Тайсон Фьюри.
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