Поветкин занимает первое место в рейтинге WBA
Новости спорта: Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала обновлённый рейтинг.
Российский боксёр супертяжёлого веса Александр Поветкин, который долгое время находился за пределами некоторых рейтингов из-за обвинений в употреблении запрещённых препаратов, занимает в нём первое место.
Вторым идёт пуэрториканец Фрес Окендо, третьим — американец Джаррелл Миллер.
Поветкин на днях одержал победу над британцем Дэвидом Прайсом, защитив титулы WBO International и WBA Inter-Continental. Всего в его активе 34 победы при 1 поражении.