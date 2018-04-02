Поветкин занимает первое место в рейтинге WBA

Российский боксёр супертяжёлого веса Александр Поветкин, который долгое время находился за пределами некоторых рейтингов из-за обвинений в употреблении запрещённых препаратов, занимает в нём первое место.

Вторым идёт пуэрториканец Фрес Окендо, третьим — американец Джаррелл Миллер.

Поветкин на днях одержал победу над британцем Дэвидом Прайсом, защитив титулы WBO International и WBA Inter-Continental. Всего в его активе 34 победы при 1 поражении.