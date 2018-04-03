Бой Джошуа - Поветкин может состояться до конца 2018 года

Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский рассчитывает провести бой между россиянином Александром Поветкиным и британцем Энтони Джошуа до конца 2018 года.

"С промоутером Эдди Хирном мы условились, что следующим боем должна стать встреча Поветкина и Джошуа. Но никакой конкретики, кроме того, что этот поединок должен состояться до конца 2018 года, пока нет. Контракт не подписан и пока на стадии обсуждения, так что никаких подробностей нет", — сказал Рябинский в интервью Boxingscene.