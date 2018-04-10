По мнению полицейских, нападение на Мейвезера не было случайным

В данный момент Мейвезер ещё не давал показаний по этому делу. Помимо этого стала известна личность раненого в ногу телохранителя Мейвезера — им оказался Грег ла Роза, давний сотрудник службы безопасности спортсмена.

Напомним, что Кортеж Мейвезера, состоявший из трёх автомобилей и возвращавшийся из одного из ночных клубов Атланты, подвергся нападению и был обстрелян неизвестными. По мнению полицейских, нападение не было случайным.

Мотивы, преследуемые преступниками, пока не известны. Сам Флойд при нападении не пострадал.