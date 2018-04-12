Поветкин занимает третье место в обновленном рейтинге WBC

Российский боксёр супертяжёлого веса Александр Поветкин, который долгое время находился за пределами некоторых рейтингов из-за обвинений в употреблении запрещённых препаратов, занимает в нём третье место.

Первым идёт британец Диллиан Уайт, вторым в рейтинге значится американец Доминик Бризил. В первой десятке других россиян, кроме Поветкина, нет.

В рейтинге IBF Александр пока занимает пятое место, поскольку ещё не учтены результаты мартовских поединков.