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Усик прокомментировал свою травму

Александр Усик
11:00 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Александр Усик подтвердил информацию о повреждении руки.

Чемпион мира по версии WBC и WBO Александр Усик обратился к фанатам посредством Facebook после того, как стало известно, что бой против Мурата Гассиева в рамках финала WBSS перенесли из-за травмы руки украинца.

"Дорогие друзья, здравствуйте. Хочу сказать, что в своем тренировочном лагере я получил травму руки, и бой 11 мая не состоится. Организаторам сообщим, как только будем готовы. Они скажут новую дату.

Команду Гассиева прошу прощения за неудобства. Это спорт – так бывает. Фанатам спасибо за поддержку, чуть подождите. Мир любит сильных", – сказал Усик в своем видео обращении. 

Напомним, что изначально бой Усик – Гассиев должен был состоятся 11 мая в Джидде. Однако позже поединок перенесли на лето.

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Новости спорта, WBC, WBO, Александр Усик, Бокс, Мурат Гассиев, Новости бокса.
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