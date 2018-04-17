Мейвезер: Я — Флойд, и я делаю то, что захочу

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший, который ушёл из бокса, но не исключил своего возвращения в спорт и желания провести бой в смешанных единоборствах по правилам UFC, объяснил, почему хочет выступить в MMA.

«Я — Флойд, и я делаю то, что захочу. Я могу позволить себе противоречить, я могу менять своё мнение. Я — Мейвезер-младший, и я точно знаю, что не вернусь в бокс. Надеюсь, что окажусь в октагоне с соперником в весовой категории 145 фунтов», — сказал Мейвезер-младший Daily Mail.