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Головкин - Мартиросян: результаты взвешивания за неделю до боя

Головкин - Мартиросян
08:08 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Скриншот

Новости спорта: Геннадий Головкин и Ванес Мартиросян прошли процедуру взвешивания.

Казахстанский чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF Геннадий Головкин и американец Ванес Мартиросян взвесились за неделю до проведения поединка.

Головкин оказался легче Мартиросяна на 4,2 фунта. Об этом промоутер казахстанца написал в своем Twitter.

"Вес Геннадия составил 162,9 фунта, а вес Ванеса - 167,1 фунта (75,7 кг - ред.) за семь дней до боя. Оба уложились в лимит в 168 фунтов (76,2 кг - ред.)", - написал Леффлер.

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Новости спорта, Бокс, Ванес Мартиросян, Геннадий Головкин, Головкин - Мартиросян, Новости бокса.
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