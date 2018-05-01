Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 02.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Реал" - первый финалист Лиги чемпионов
"Реал" - первый финалист Лиги чемпионов
Новости: Сногсшибательная красотка Изабель Андриянич - жена игрока "Реала" Ковачича (Фото)
Сногсшибательная красотка Изабель Андриянич - жена игрока "Реала" Ковачича (Фото)
Новости: Назван лучший футболист АПЛ по версии журналистов
Назван лучший футболист АПЛ по версии журналистов
Новости: "Черкасские Мавпы" впервые в истории стали чемпионами Украины
"Черкасские Мавпы" впервые в истории стали чемпионами Украины
X

Линарес - о предстоящем бое с Ломаченко

Хорхе Линарес
20:43 Вт, 1 Май 2018 Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Венесуэлец рад, что Golden Boy и Top Rank сумели найти общий язык.

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Хорхе Линарес заявил, что поединок против Василия Ломаченко на Madison Square Garden – это осуществление его мечты.

"С самого начала я был уверен в том, что мы организуем бой. Он хотел драться и я хотел драться. Я очень переживал только о дате и о месте проведения поединка.

Я благодарен промоутерам за возможность всей моей жизни, за то, что моя мечта станет реальностью, и я буду драться на Madison Square Garden впервые в карьере. И что может быть лучше, чем бой против первого номера рейтинга вне зависимости от весовой категории Василия Ломаченко?

Было довольно сложно организовать этот бой. У Golden Boy и Top Rank не самые лучшие отношения, но они смогли договориться", - цитирует Линареса BoxingScene.

Напомним, что бой Ломаченко – Линарес пройдет 12 мая в Нью-Йорке на знаменитой арене театра Madison Square Garden.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Бокс, Василий Ломаченко, Новости бокса, Хорхе Линарес.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Барселона" провела чемпионский парад: клуб выиграл чемпионат и Кубок Испании

"Барселона" провела чемпионский парад: клуб выиграл чемпионат и Кубок Испании
Сногсшибательная красотка Изабель Андриянич - жена игрока "Реала" Ковачича (Фото)

Сногсшибательная красотка Изабель Андриянич - жена игрока "Реала" Ковачича (Фото)
Жена экс-игрока сборной Украины шокировала сеть откровенным фото

Жена экс-игрока сборной Украины шокировала сеть откровенным фото
Футбол. Как игроки "Барселоны" чемпионство в Ла Лиге оформляли (Фото)

Футбол. Как игроки "Барселоны" чемпионство в Ла Лиге оформляли (Фото)
Яркие кадры феерического поединка Серии А "Интер" - "Ювентус" (Фото)

Яркие кадры феерического поединка Серии А "Интер" - "Ювентус" (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Ломаченко "уничтожил" в спарринге соперника Головкина Тони Беллью: Кличко значительно лучше, но и он не мог делать то, что могу я Бокс. Дженнингс победил Давейко

Последние новости

Новообнаруженное мегаскопление может стать самым массивным объектом Вселенной Грымчак: США и Франция готовы финансировать миротворческую миссию на Донбассе Беспорядки во Франции: 200 человек задержано
Сегодня читают в спорте
01 "Реал" - первый финалист Лиги чемпионов
02 Легендарный Роналдо прокомментировал уход Иньесты из "Барселоны"
03 Венгер отказался от работы в ПСЖ
04 Мартиросян рассказал, за счет чего победит Головкина
05 "Челси" нашел замену Конте
Новости сегодня
06:00 В Запорожской области задержали мужчину за ложное сообщение о "минировании"
05:31 Очки виртуальной реальности от Facebook поступили в продажу
05:23 С 1 мая на столичном Подоле изменят схему проезда транспорта
05:18 В среду, в связи с ремонтом дорог, в Киеве ограничат движение
04:45 Прокачали свои тачки: Странный тюнинг от любителей выделиться из толпы (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Макрон пообещал наказать всех причастных к погромам на майских протестах
Макрон пообещал наказать всех причастных к погромам на майских протестах
Новости: Закрытие ядерного полигона в КНДР: ООН готова выступать в качестве наблюдателя
Закрытие ядерного полигона в КНДР: ООН готова выступать в качестве наблюдателя
Новости: Искусственный интеллект будет тренировать солдат США
Искусственный интеллект будет тренировать солдат США
Новости: Как живет богатая молодежь ЮАР (Фото)
Как живет богатая молодежь ЮАР (Фото)
Добавить комментарий
0