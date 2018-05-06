Беринчик - о предстоящем бое Ломаченко - Линарес

Украинский боксер Денис Беринчик будет смотреть поединок Василия Ломаченко с венесуэльцем Хорхе Линаресом, которого назвал "недобитым корольком".

Беринчик спрогнозировал победу украинскому чемпиону, а Линаресу - горечь поражения. Об этом обладатель титула WBO Oriental рассказал во время прямой трансляции в Instagram.

"12 мая будем смотреть прекрасный бой Василия Ломаченко и Линареса, королька этого недобитого. Линарес будет плох в этом году, думаю, он снова почувствует горечь поражения, ему не привыкать", - сказал Беринчик.