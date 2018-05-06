Беллью: Я нокаутирую Фьюри

Почетный чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Тони Беллью продолжает называть имена потенциальных соперников на следующий бой, упомянув и экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

"Мне нравится бой с Фьюри, и я бы с радостью его нокаутировал. Тайминг решает в нашем спорте все.

Я не говорю, что смог бы одолеть того Фьюри, который побил Кличко в 2015 году, но он не такой панчер, как Хэй или Джошуа. Он быстрый и неуловимый для нашей весовой категории. Мне нравится такой поединок", - цитирует Беллью BoxingScene.