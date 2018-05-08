Редкач дал прогноз на бой Ломаченко - Линарес

Украинский боксер Иван Редкач, который принимал участие в трех тренировочных лагерях Хорхе Линареса, поделился ожиданиями от предстоящего поединка между венесуэльцем и украинцем Василием Ломаченко.

Иван Редкач также сообщил, что вернется в ринг 9 июня, но не реваншем с Джоном Молиной.

"Джон Молина отказался давать мне реванш, сказал, что хочет драться с Лукасом Маттисом, но ничего, все нормально. В следующий раз. С кем я буду драться 9 июня? Вероятно, со сложным соперником.

Ломаченко? Он невероятный боксер, ну а Линарес... Я помогал ему готовиться к трем поединкам, но не к бою с Ломаченко. Хорхе очень быстрый, с очень хорошей техникой. Если он хорошо подготовится, то это будет конкурентный бой и хорошее развлечение. Но я отдаю этот бой Ломаченко из-за его опыта в боксе. Он особенный, потому что выделяется умом, скоростью, генетикой и отличной техникой", - цитирует Редкача XSPORT.

Напомним, боксерский поединок между чемпионом WBO во втором полулегком весе Василием Ломаченко (10-1, 8 КО) и венесуэльским чемпионом WBA в легком весе Хорхе Линаресом (44-3, 29 КО) пройдет в ночь на 13 мая на 20-тысячной арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке. Ориентировочное начало встречи 13 мая в 03.00. 30-летний украинский боксер имеет на профи-ринге 10 побед (8 - нокаутом) и 1 поражение. 32-летний Хорхе Линарес - 44 победы (29 - нокаутом) и 3 поражения. Ломаченко впервые будет драться в легком дивизионе. На кону поединка будет стоять пояс WBA, которым владеет венесуэлец.

Иван Редкач (20-4-1, 16 КО) свой последний бой провел 15 декабря 2017 года против Джона Молины и уступил нокаутом в зрелищном поединке.