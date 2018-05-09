Ломаченко: Я быстрее всех в истории стану чемпионом мира в трех весовых категориях
Новости спорта: В ночь с 12 на 13 мая в США состоится чемпионский бой Ломаченко - Линарес.
Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) заявил, что в субботу, 12 мая, победит Хорхе Линареса.
«В субботу я быстрее всех в истории стану чемпионом мира в трех весовых категориях. Я готов», – написал Ломаченко.
Бой пройдет в легком весе, на кону стоит титул WBA.
В случае победы украинца, он станет первым боксером в истории, которому для завоевания трех титулов чемпиона мира в разных весовых категориях понадобилось 12 боев.