Ломаченко хочет вписать свое имя в историю бокса

Чемпион по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко поделился ожиданиями перед боем за титул WBA в легком весе с Хорхе Линаресом.

"Я хочу вписать свое имя в историю бокса, а этот бой – необходимая для этого ступенька. Ведь для того, чтобы тебя помнили на века необходимо драться с чемпионами из разных весовых категорий. Не знаю, что мне предложит Линарес. Не могу сравнивать его с Ригондо. Планирую надолго оставаться на вершине бокса, сбрасывать обороты не намерен. Отдаю себе отчет в том, что Линарес – один из лучших бойцов дивизиона, а значит победить его будет совсем непросто", – рассказал украинец после открытой тренировки в центре Нью-Йорка.