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Бокс. Объявлены первые участники второго сезона WBSS

WBSS
12:44 Сегодня Телеграф
allboxing.ru
Фото: Твиттер WBSS

Новости спорта: Организаторы Всемирной суперсерии бокса (WBSS) провели пресс-конференцию, на которой официально объявили первых участников второго сезона.

Как и ожидалось, ими стали обладатели чемпионских поясов в легчайшем весе Райан Бернетт (WBA), Мэнни Родригес (IBF) и Золани Тете (WBO). «Бернетт, Родригес и Тете представляют три континента, они выражают саму сущность Всемирной суперсерии бокса, и мы с нетерпением ждем возможности увидеть этих восхитительных спортсменов в поединках за Кубок Мохаммеда Али», — заявил промоутер Калле Зауэрланд от лица организаторов.

На пресс-конференции также было объявлено, что во втором сезоне Суперсерии турниры будут проходить сразу в трех весовых категориях. «После успеха первого сезона, в котором прошли турниры во втором среднем и первом тяжелом весах, мы решили, что чем больше, тем лучше», — отметил Калле Зауэрланд.

Предполагается, что оставшиеся участники турнира в легчайшем весе и участники в других весовых категориях будут объявлены в ближайшие недели. Напомним, что по неофициальной информации во втором сезоне пройдет турнир в первом полусреднем весе, в котором ожидается участие чемпиона WBA Кирилла Релиха, обязательного претендента на его титул Эдуарда Трояновского, временного чемпиона WBC Реджиса Прогрейса, перспективного американца Райана Мартина, а также Ивана Баранчика и Энтони Йигита, которые разыграют вакантный пояс IBF. Третий турнир сезона может пройти в супертяжелом весе.

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