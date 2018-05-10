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Кролла: Ломаченко быстро двигается по категориям, когда-то этому придет конец

Василий Ломаченко
14:39 Сегодня Телеграф
allboxing.ru
Фото: Инстаграм Ломаченко

Новости спорта: Энтони Кролла прокомментировал ближайший бой Василия Ломаченко и Хорхе Линареса.

Экс-чемпион WBA в легком весе Энтони Кролла, дважды встречавшийся с Хорхе Линаресом в 2016 и 2017 годах, полагает, что у венесуэльца есть неплохие шансы победить в субботнем поединке с Василием Ломаченко.

"Это бой двух самых техничных боксеров мира, соревнование интеллектов, — сказал Кролла в интервью BoxNation. — Поединок интересен также тем, что Ломаченко поднимается в более тяжелый вес. Линарес намного крупнее Ригондо, и я хочу увидеть, как Ломаченко будет решать эту проблему. Нельзя не признать, что Ломаченко — очень особенный боксер, но он быстро двигается по весовым категориям. Рано или поздно этому придет конец. Возможно, это случится в субботу, но я не уверен».

Кролла также отметил, что для Линареса может стать серьезной проблемой отсутствие в его углу Исмаэля Саласа, который на этот раз не руководил подготовкой венесуэльца к бою, поскольку был связан другими обязательствами. «Похоже, что Хорхе в отличной форме, но они просто очень хорошо работали вместе, Салас раскрывал его самые сильные стороны. Надеюсь, что его отсутствие не очень сильно скажется в субботу. Если посмотреть на карьеру Хорхе Линареса, он ни разу не проигрывал, когда в его углу был Исмаэль Салас", — сказал экс-чемпион.

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