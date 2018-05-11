Промоутер: Головкин сказал, что Ванес за 2 раунда дрался больше, чем Сауль за 12

Промоутер чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина Том Леффлер рассказал о планах своего клиента, а также поделился впечатлениями от его недавней победы над Ванесом Мартиросяном.

"Реванш с Альваресом? Ничего ещё не подписано, так что посмотрим, как всё сложится. Головкин вернулся к досрочным победам, а мы побили рекорд посещаемости в StubHub Centre.

У Головкина уже была серия из нокаутов в 23 поединка. После боя с Мартиросяном он сказал, что Ванес за два раунда дрался больше, чем Сауль за 12", — приводит слова Лёффлера Boxingnews24.