Промоутер рассказал о планах Ломаченко

Промоутер чемпиона мира во втором полулёгком весе по версии WBO Василия Ломаченко Боб Арум рассказал о возможных вариантах для украинца после поединка с Хорхе Линаресом.

"Если Ломаченко сумеет победить Хорхе Линареса, то, вероятно, следующий поединок будет объединительным. Он проведёт встречу или с чемпионом мира по версии WBC Майки Гарсией, или с обладателем пояса по версии WBO Раймундо Бельтраном", — приводит слова Арума Boxingnews24.

12 мая Василий Ломаченко проведёт дебютный бой в лёгком весе (до 61,2 кг). Противостоять ему будет чемпион мира по версии WBA Хорхе Линарес.