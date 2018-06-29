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Промоутер Джошуа жестко раскритиковал Уайлдера

Эдди Хирн
08:24 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Эдди Хирн раскритиковал поведение американского чемпиона

Несколько дней назад стало известно, что бой Дионтея Уайлдера с Энтони Джошуа возможен не раньше 2019 года – следующим соперником британца будет Александр Поветкин.

После этого Уайлдер позволил себе несколько резких высказываний в адрес Джошуа. Однако промоутер британца Эдди Хирн поведением Уайлдера недоволен:

«У Энтони есть четыре пояса, а у Деонтея только один. Но мы собираемся сделать ему еще один – чемпиона Instagram. Они столько рассказывают, что мы не хотим принимать этот бой, но контракт по-прежнему жив. Он лежит на их столе.

Подпишите его, пришлите нам копию, и мы его подпишем еще до того, как чернила от ваших подписей высохнут на бумаге. Хватит дурачить людей, подписывайте контракт, потому что предложение все еще актуально.

13 апреля на «Уэмбли» Уайлдер может дать зрителям то, чего они хотят. Ну а за Энтони можете не переживать, он готов ко встрече с любым соперником».

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Новости спорта, Бокс, Дионтей Уайлдер, Новости бокса, Эдди Хирн.
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