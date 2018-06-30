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Украинец Сиренко завоевал титул WBF, нокаутировав соперника в первом раунде

Владислав Сиренко
07:35 Сегодня Телеграф
boxingnews.com.ua

Новости спорта: Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко легко справился с конголезским боксером.

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко добыл восьмую победу на профессиональном ринге. В бою за титул интернационального чемпиона по версии WBF украинский проспект в первом же раунде техническим нокаутом победил Найфа Дидье из Конго.

Сиренко с первых секунд боя завладел инициативой и отправил соперника на настил. В скорее судья был вынужден остановить избиение африканца, присудив победу украинцу техническим нокаутом.

Стоит отметить, что это четвертая подряд и седьмая в карьере победа украинца нокаутом в первом раунде. 

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Новости спорта, Бокс, Владислав Сиренко, Новости бокса.
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