Украинец Сиренко завоевал титул WBF, нокаутировав соперника в первом раунде

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко добыл восьмую победу на профессиональном ринге. В бою за титул интернационального чемпиона по версии WBF украинский проспект в первом же раунде техническим нокаутом победил Найфа Дидье из Конго.

Сиренко с первых секунд боя завладел инициативой и отправил соперника на настил. В скорее судья был вынужден остановить избиение африканца, присудив победу украинцу техническим нокаутом.

Стоит отметить, что это четвертая подряд и седьмая в карьере победа украинца нокаутом в первом раунде.