Украинец Сиренко завоевал титул WBF, нокаутировав соперника в первом раунде
Новости спорта: Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко легко справился с конголезским боксером.
Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко добыл восьмую победу на профессиональном ринге. В бою за титул интернационального чемпиона по версии WBF украинский проспект в первом же раунде техническим нокаутом победил Найфа Дидье из Конго.
Сиренко с первых секунд боя завладел инициативой и отправил соперника на настил. В скорее судья был вынужден остановить избиение африканца, присудив победу украинцу техническим нокаутом.
Стоит отметить, что это четвертая подряд и седьмая в карьере победа украинца нокаутом в первом раунде.