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Бокс: расписание боев на июль 2018

Усик - Гассиев
09:23 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: Представляем расписание чемпионских боев на июль 2018 года.

На июль запланирован долгожданный финал WBSS Александр Усик - Мурат Гассиев. Бой пройдет в Москве, несмотря на то, что раньше бой должен был пройти в Саудовской Аравии.

Также, мы увидим бой легенды бокса Мэнни Пакьяо, который сразится с Маттиссе.

Бокс: расписание боев на июль 2018

  Астана, Казахстан
7 Бейбут Шуменов
(17-2, 11 KO)		 vs Хизни Алтункая
(30-1, 17 KO)
  Бой за вакантный титул "обычного" чемпиона мира по версии WBA в тяжёлом весе (до 90,7 кг)
  Фресно, США
  Хосе Карлос Рамирес
(22-0, 16 KO)		 vs Дэнни О'Коннор
(30-3, 11 KO)
  Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в 1-м полусреднем весе (до 63,5 кг)
 
  Кобе, Япония
13 Рюя Яманака
(16-2, 5 KO)		 vs Вик Салудар
(17-3, 10 KO)
  Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в минимальном весе (до 47,6 кг)
 
  Куала-Лумпур, Малайзия
14 Лукас Маттиссе
(39-4, 36 KO)		 vs Мэнни Пакьяо
(59-7-2, 38 KO)
  Бой за титул "обычного" чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг)
  Морути Мталане
(35-2, 24 KO)		 vs Мухаммад Васим
(8-0, 6 KO)
  Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в наилегчайшем весе (до 50,8 кг)
  Карлос Канисалес
(20-0-1, 16 KO)		 vs Люй Бинь
(1-0, 1 KO)
  Бой за титул "обычного" чемпиона мира по версии WBA в 1-м наилегчайшем весе (до 49 кг)
  Оффенбург, Германия
  Тайрон Цойге
(22-0-1, 12 KO)		 vs Рокки Филдинг
(26-1, 14 KO)
  Бой за титул "обычного" чемпиона мира по версии WBA во 2-м среднем весе (до 76,2 кг)
 
  Москва, Россия
21 Александр Усик
(14-0, 11 KO)		 vs Мурат Гассиев
(26-0, 19 KO)
  Финальный поединок Всемирной боксёрской суперсерии за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и WBO в тяжёлом весе (до 90,7 кг)
  Сесилия Брэкхус
(33-0, 9 KO)		 vs Инна Сагайдаковская
(7-0, 3 КО)
  Бой за титул чемпионки мира по версиям WBC, WBA, IBF, WBO и IBO в полусреднем весе (до 66,7 кг)
  Лас-Вегас, США
  Хайме Мунгуйя
(29-0, 25 KO)		 vs Лиам Смит
(26-1-1, 14 KO)
  Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в 1-м среднем весе (до 69,9 кг)
  Альберто Мачадо
(19-0, 16 KO)		 vs Рафаэль Менса
(31-0, 23 KO)
  Бой за титул "обычного" чемпиона мира по версии WBA во 2-м полулёгком весе (до 59 кг)
 
  Лондон, Англия
28 Кэти Тейлор
(9-0, 4 KO)		 vs Кимберли Коннор
(13-3-2, 5 КО)
  Бой за титулы чемпионки мира по версиям WBA и IBF в лёгком весе (до 61,2 кг)
 
  Лос-Анджелес, США
  Мигель Анхель Гарсиа
(38-0, 30 KO)		 vs Роберт Истер
(21-0, 14 KO)
  Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в лёгком весе (до 61,2 кг)
  Киссимми, США
  Кристофер Диас
(23-0, 15 KO)		 vs Масаюки Ито
(23-1-1, 12 KO)
  Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO во 2-м полулёгком весе (до 59 кг)
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Новости спорта, Александр Усик, Бокс, Новости бокса, Расписание бокса.
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