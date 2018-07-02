На июль запланирован долгожданный финал WBSS Александр Усик - Мурат Гассиев. Бой пройдет в Москве, несмотря на то, что раньше бой должен был пройти в Саудовской Аравии.

Также, мы увидим бой легенды бокса Мэнни Пакьяо, который сразится с Маттиссе.

Бокс: расписание боев на июль 2018