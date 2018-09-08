Усик: Теперь стоит ожидать моих боев против лучших имен в мировом боксе

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик поделился эмоциями после подписания контракта с промоутерской компанией Matchroom boxing.

“Мы пошли на эту сделку для того, чтобы продвинуть меня к большим поединкам. Теперь стоит ожидать моих боев против лучших имен в мировом боксе.

Англия - это больше, чем просто страна для меня. Здесь я получил то, чего желал полжизни, - золотую медаль Олимпийских игр. А в Ливерпуле я стал чемпионом Европы.

Следующим моим шагом станет бой против Тони Беллью. Это важный момент в моей карьере, он хороший боксер. Так же я задумываюсь над тем, чтобы перейти в супертяжелый вес”,- приводит слова Усика пресс-служба Matchroom boxing.