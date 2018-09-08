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"Готов сразиться в Киеве": Лебедев - о возможном бое против Усика

Денис Лебедев
12:31 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Денис Лебедев подтвердил готовность встретиться с Усиком в Киеве.

Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал свое желание в следующем своем поединке сразиться с украинцем Александром Усиком.

"Я бы хотел, чтобы до конца отработать свой пояс. У меня есть возможность защитить статус суперчемпиона WBA и сразиться с Александром Усиком. Без вопросов.

Я могу драться только за один пояс, хотя Саня обладает сейчас всеми поясами. Но я готов, и мечта каждого боксера сразиться с лучшим. Сегодня Усик – номер один без вопросов, поэтому интересно мне с ним сразиться. Тем более мне кажется, что наш бой будет интереснее, чем его бой с Муратом. Хотя Мурат тоже очень хотел победить, но Усик его при всем уважении деклассировал.

Готов ли ехать для боя с ним в Киев? Безусловно готов. Я ждал этого вопроса со стороны прессы. Я когда-то два года жил в Киеве, два года жил в Ялте. Конечно, какие-то люди будут встречать меня негативно. Но мне неприятно то, что происходит сейчас между братьями-славянами. Но посмотрите, что сейчас говорит сам Александр Усик. Он примерно такую же точку зрения выдерживает, как и я. Для нас главное спорт. Со временем политическая ситуация урегулируется и мы перестанем убивать друг друга", - цитирует Лебедева sovsport.ru.

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Новости спорта, Александр Усик, Бокс, Денис Лебедев, Новости бокса.
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